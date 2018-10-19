Бабушка Владислава Рослякова, который застрелил в Керчи 21 человека, рассказала о пропаже из косметички 20 тыс. рублей.
Женщина только сейчас обнаружила пропажу денег, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
– У меня 20 тыс. рублей пропало. Там, где лежит альбом с фотографиями, лежала косметичка. И в ней 20 тыс. рублей было. И не стало их, – рассказала изданию бабушка керченского стрелка.Читайте: Рослякова использовали как ширму: эксперты о теракте в Керчи Взрыв в Керчи: что известно о Владиславе Рослякове Взрыв в Керчи: Украина усилила безопасность на границе с Крымом
Напомним, 17 октября студент Влад Росляков принес в колледж ружье и взрывчатку.
Парень расстрелял преподавателей и студентов, а затем устроил взрыв.
Впоследствии стрелок застрелился в библиотеке.
В результате теракта погиб 21 человек, еще 44 – в больнице.
Среди погибших – 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних, а также 5 преподавателей.
Фото: скрін відео LIFE SHOT