Бабушка Владислава Рослякова, который застрелил в Керчи 21 человека, рассказала о пропаже из косметички 20 тыс. рублей.

Женщина только сейчас обнаружила пропажу денег, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

– У меня 20 тыс. рублей пропало. Там, где лежит альбом с фотографиями, лежала косметичка. И в ней 20 тыс. рублей было. И не стало их, – рассказала изданию бабушка керченского стрелка.

Напомним, 17 октября студент Влад Росляков принес в колледж ружье и взрывчатку.

Парень расстрелял преподавателей и студентов, а затем устроил взрыв.

Впоследствии стрелок застрелился в библиотеке.

В результате теракта погиб 21 человек, еще 44 – в больнице.

Среди погибших – 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних, а также 5 преподавателей.

Фото: скрін відео LIFE SHOT