PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Стало известно, где керченский стрелок взял деньги на оружие/

Стало известно, где керченский стрелок взял деньги на оружие

Бабушка Владислава Рослякова, который застрелил в Керчи 21 человека, рассказала о пропаже из косметички 20 тыс. рублей.

Бабуся керченського стрілка

Женщина только сейчас обнаружила пропажу денег, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

– У меня 20 тыс. рублей пропало. Там, где лежит альбом с фотографиями, лежала косметичка. И в ней 20 тыс. рублей было. И не стало их, – рассказала изданию бабушка керченского стрелка.

Читайте: Рослякова использовали как ширму: эксперты о теракте в Керчи Взрыв в Керчи: что известно о Владиславе Рослякове Взрыв в Керчи: Украина усилила безопасность на границе с Крымом

Напомним, 17 октября студент Влад Росляков принес в колледж ружье и взрывчатку.

Парень расстрелял преподавателей и студентов, а затем устроил взрыв.

Впоследствии стрелок застрелился в библиотеке.

В результате теракта погиб 21 человек, еще 44 – в больнице.

Среди погибших – 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних, а также 5 преподавателей.

Фото: скрін відео LIFE SHOT

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Теракт в Керчи: парень погибшей девочки выбросился из окна
Прощание с погибшими в Керчи и новые подробности теракта
День жалоби
На Тернопольщине – день траура по погибшим в Керчи украинцам
Кто устроил теракт в Крыму и почему Росляков может стать козлом отпущения
Теракт в Керчі
Теракт в Крыму: опубликованы фото всех жертв керченского стрелка
Теракт в Керчі
Трагедия в Керчи: первый комментарий отца Рослякова
Владислав Росляков
Мать Рослякова ходила в секту и запрещала сыну развлекаться
Теракт в Керчі
Трагедия в Керчи: родителей Рослякова оштрафуют на 500 рублей
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка