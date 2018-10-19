Бабуся Владислава Рослякова, який застрелив у Керчі 21 людину, розповіла про зникнення з косметички 20 тис. рублів.

Жінка тільки зараз виявила зникнення грошей, повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT.

– У мене 20 тис. рублів зникло. Там, де лежить альбом з фотографіями, лежала косметичка. І в ній 20 тис. рублів було. І не стало їх, – розповіла виданню бабуся керченського стрілка.

Нагадаємо, 17 жовтня студент Влад Росляков приніс у коледж рушницю та вибухівку.

Хлопець розстріляв викладачів і студентів, а потім влаштував вибух.

Згодом стрілок застрелився у бібліотеці.

Внаслідок теракту загинула 21 особа, ще 44 – у лікарні.

Серед загиблих – 15 студентів, із яких 6 неповнолітніх, а також 5 викладачів.

Фото: скрін відео LIFE SHOT