PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Падение самолета Lion Air - что стало причиной крушения Boeing 737/

Падение самолета Lion Air – что стало причиной крушения Boeing 737

Boeing 737 компании Lion Air начал показывать неисправность бортового оборудования уже в полете, который он совершил накануне трагического вылета в Панкалпинанг.

В Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 из-за технических проблем.

Об этом сообщает Reuters.

– Неисправности в самолете Boeing 737 компании Lion Air, потерпевшего катастрофу в Индонезии в понедельник, замечены еще во время полета накануне, его скоростные приборы оказались ненадежными, – говорится в сообщении.

Согласно данным сайта FlightRadar24, самолет показывал необычные перебои высоты и скорости в первые минуты полета после вылета из Денпасара на острове Бали вечером в воскресенье.

Читайте: Авиакатастрофа в Индонезии: у Lion Air и раньше были проблемы с посадкой

Заместитель главы Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии Гарри Сатмико сообщил журналистам во вторник, что у этого самолета были технические проблемы.

К слову, Факты ICTV собрали главное, что известно о катастрофе самолета компании Lion Air.

Фото: wpsdlocal6

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Авиакатастрофа в Индонезии: у Lion Air и раньше были проблемы с посадкой
авіакатастрофа в Індонезії
Авиакатастрофа в Индонезии: нашли тела 6 погибших
В Индонезии упал самолет: главное о катастрофе Boeing 737
Вместе с владельцем Лестера погибла участница Мисс Вселенная
За миг до смерти: последний снимок пассажиров из салона Boeing 737 Lion Air
В Индонезии разбился самолет, на борту было почти 200 человек
Проезд не по 8 грн: в Индонезии билет на автобус стоит 5 пластиковых бутылок
Катастрофа Су-27: стало известно имя погибшего американского пилота
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка