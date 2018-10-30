Boeing 737 компании Lion Air начал показывать неисправность бортового оборудования уже в полете, который он совершил накануне трагического вылета в Панкалпинанг.

В Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 из-за технических проблем.

Об этом сообщает Reuters.

– Неисправности в самолете Boeing 737 компании Lion Air, потерпевшего катастрофу в Индонезии в понедельник, замечены еще во время полета накануне, его скоростные приборы оказались ненадежными, – говорится в сообщении.

Согласно данным сайта FlightRadar24, самолет показывал необычные перебои высоты и скорости в первые минуты полета после вылета из Денпасара на острове Бали вечером в воскресенье.

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Заместитель главы Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии Гарри Сатмико сообщил журналистам во вторник, что у этого самолета были технические проблемы.

К слову, Факты ICTV собрали главное, что известно о катастрофе самолета компании Lion Air.

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