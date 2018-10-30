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Падіння літака Lion Air – що спричинило катастрофу Boeing 737

Boeing 737 компанії Lion Air почав показувати несправність бортового обладнання вже в польоті, який він здійснив напередодні трагічного вильоту в Панкалпінанг.

В Індонезії розбився пасажирський Boeing 737 через технічні проблеми.

Про це повідомляє Reuters.

– Несправності у літаку Boeing 737 компанії Lion Air, що зазнав катастрофи в Індонезії у понеділок, помічені ще під час польоту напередодні, його швидкісні прилади виявилися ненадійними, – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними сайту FlightRadar24, літак показував незвичні перебої висоти та швидкості у перші хвилини польоту після вильоту з Денпасару на острові Балі ввечері у неділю.

Читайте: Авіакатастрофа в Індонезії: у Lion Air і раніше були проблеми з посадкою

Заступник голови Національного комітету з безпеки транспорту Індонезії Гаріо Сатміко повідомив журналістам у вівторок, що в цього літака були технічні проблеми.

До слова, Факти ICTV зібрали головне, що відомо про катастрофу літака компанії Lion Air.

Фото: wpsdlocal6

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