В центе Киева, в правительственном квартале, задержали группу из 52 молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые баллончики. У одного из мужчин было оружие.

Во время охраны общественного порядка в правительственном квартале правоохранители заметили подозрительных лиц у микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной, сообщает столичная полиция.

– Полицейские провели у них поверхностный осмотр и обнаружили запрещенные предметы: дубинки, балаклавы, газовые баллончики и тому подобное, – говорится в сообщении.

Учитывая, что среди задержанных есть несовершеннолетние, сотрудники полиции ждут приезда их родителей.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.









Дубинки, газовые баллончики и оружие. В Киеве задержали полсотни титушек / 5 фотографий

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К слову, недавно группа неизвестных мужчин пыталась захватить квартиру в Киеве, где проживает вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова.

Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua