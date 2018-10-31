У центі Києва, в урядовому кварталі, затримали групу з 52 молодиків, у яких виявили кийки, балаклави та газові балончики. У одного з чоловіків була зброя.

Під час охорони громадського порядку в урядовому кварталі правоохоронці помітили підозрілих осіб біля мікроавтобусів у дворах будинку на вулиці Шовковичній, повідомляє столична поліція.

– Поліцейські провели у них поверхневий огляд та виявили заборонені предмети: кийки, балаклави, газові балончики тощо, – йдеться у повідомленні.

Враховуючи те, що серед затриманих є неповнолітні, працівники поліції чекають приїзду їхніх батьків.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.









Кийки, газові балончики і зброя. У Києві затримали півсотні тітушок / 5 фотографий

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До слова, нещодавно група невідомих чоловіків намагалася захопити квартиру в Києві, де проживає вдова екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова.

Фото, відео: kyiv.npu.gov.ua