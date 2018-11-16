В Киеве возле метро Дарница над Броварским проспектом провалился мост. На месте происшествия работают сотрудники дорожной службы.

Мост провалился над Броварским проспектом на улице строителей, сообщает Информатор.

Провал образовался из-за лопнувшей плиты на тротуаре, которую коммунальные работники заметили еще утром во время планового объезда.

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К ремонту дорожные службы приступили лишь в обед, но отмечают, что к вечеру все восстановительные работы успеют закончить.

Движение на мосту ограничено: перекрыта полоса в сторону бульвара Перова.

















В Киеве возле метро Дарница провалился мост: движение ограничено / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что демонтаж основных конструкций Шулявского путепровода планируют начать в январе 2019 года.

Фото: Александр Калинчук/Информатор.