В Киеве возле метро Дарница над Броварским проспектом провалился мост. На месте происшествия работают сотрудники дорожной службы.
Мост провалился над Броварским проспектом на улице строителей, сообщает Информатор.
Провал образовался из-за лопнувшей плиты на тротуаре, которую коммунальные работники заметили еще утром во время планового объезда.
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К ремонту дорожные службы приступили лишь в обед, но отмечают, что к вечеру все восстановительные работы успеют закончить.
Движение на мосту ограничено: перекрыта полоса в сторону бульвара Перова.
В Киеве возле метро Дарница провалился мост: движение ограничено / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что демонтаж основных конструкций Шулявского путепровода планируют начать в январе 2019 года.
Фото: Александр Калинчук/Информатор.
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