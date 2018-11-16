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У Києві біля метро Дарниця провалився міст: рух обмежено

У Києві біля метро Дарниця над Броварським проспектом провалився міст. На місці події працюють співробітники дорожньої служби.

Міст провалився над Броварським проспектом на вулиці Будівельників, повідомляє Інформатор.

Провал утворився через тріснуту плиту на тротуарі, яку комунальні працівники помітили ще вранці під час планового об’їзду.

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До ремонту дорожні служби приступили лише в обід, але зазначають, що до вечора всі відновлювальні роботи встигнуть закінчити.

Рух на мосту обмежений: перекрита смуга в бік бульвару Перова.

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У Києві біля метро Дарниця провалився міст: рух обмежено / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що демонтаж основних конструкцій Шулявського шляхопроводу планують розпочати у січні 2019 року.

Фото: Олександр Калінчук / Інформатор.

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