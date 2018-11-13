В центре столицы на улице Шота Руставели прорвало теплотрассу. Движение общественного транспорта заблокировано.

Обновлено. 19.38. – Чтобы локализовать повреждения аварийные службы перекроют подачу теплоносителя двум жилым домам. Специалисты КП Киевтеплоэнерго планируют ликвидировать повреждения и восстановить подачу теплоносителя до 15.00 14 ноября, – рассказали в пресс-службе Киевтеплоэнерго.

Прорыв трубы с горячей водой случился на улице Шота Руставели неподалеку от станции метро Дворец спорта, сообщает Интерфакс-Украина.

В социальных сетях очевидцы рассказывают, что трубу прорвало под автомобилем. В результате чего авто провалилось под землю. В этот момент в машине находились люди. Им удалось во время выскочить и спастись.

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Шота Руставели и прилегающие к ней улицы затопило кипятком. Кроме того, видимость в этом районе плохая из-за большого количества пара.

В Киевпастрансе заявили, что из-за инцидента движение троллейбусов (№3, 12, 14, 40, 40к) и автобуса №69 заблокировано.

Из-за прорыва трубы центр Киева замер в пробках.

























Прорыв трубы в Киеве: улицу залило кипятком, авто утонуло (КАРТА) / 6 фотографий

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Фото: Факты ICTV, Киев Оперативный, dtp.kiev.ua