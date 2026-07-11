В июле 2026 года массового повышения пенсий в Украине не будет, ведь плановая индексация уже прошла весной, поэтому большинство пенсионеров продолжат получать выплаты в нынешнем размере.

Однако для отдельных категорий граждан сохраняются предусмотренные законом доплаты, надбавки и перерасчеты.

Рассказываем, кто из пенсионеров получит доплаты в июле, кому могут пересчитать пенсию и при каких условиях сумма выплат увеличится.

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Будет ли повышение пенсий в июле

Несмотря на то, что в Украине идет подготовка к предстоящей пенсионной реформе, в июле пенсионная система будет работать по действующим правилам. Новой общей индексации в этом месяце не будет.

Основной пересмотр пенсий уже состоялся в марте, когда выплаты были проиндексированы на 12,1%. Именно это повышение главное в 2026 году, а вот дополнительного массового увеличения пенсий в середине года правительство не анонсировало.

Доплаты в июле для пенсионеров по возрасту

Хотя общего повышения не будет, доплаты пенсионерам в июле продолжат начислять тем, кто имеет на них право по возрасту.

Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет — до 300 грн;

от 75 до 79 лет — до 456 грн;

от 80 лет — до 570 грн.

Такие надбавки назначаются в соответствии с действующим законодательством и выплачиваются при условии, что пенсия не превышает установленный предельный размер в 10 340,35 грн.

Пенсионные доплаты в июле для работающих пенсионеров

Отдельно продолжается перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Он касается граждан, которые после предварительного пересмотра пенсии продолжали работать и получили право на новый расчет.

Перерасчет проводят, если человек после назначения или последнего перерасчета пенсии накопил не менее 24 месяцев страхового стажа или если со времени предварительного пересмотра выплат прошло два года.

В таких случаях размер пенсии может быть увеличен с учетом дополнительно приобретенного стажа. Если право на повышение возникло раньше, пенсионеру могут выплатить средства за предыдущие месяцы.

Кто из пенсионеров получит сразу несколько доплат в июле

Сразу несколько видов доплат могут получать пенсионеры, одновременно соответствующие нескольким условиям. Например, человек может иметь право на возрастную надбавку и одновременно получить увеличение пенсии после перерасчета через дополнительный страховой стаж.

Более того, законодательством предусмотрены отдельные выплаты для ветеранов и других категорий граждан, имеющих специальные государственные гарантии.

Следовательно, хотя новой общей индексации в этом месяце не будет, доплаты к пенсии для пенсионеров в июле продолжат выплачиваться тем, кто отвечает установленным законом критериям.

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