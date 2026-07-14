Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна больше не будет участвовать в формате Коалиции желающих, поскольку считает дипломатический путь единственным способом урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает агентство BTA.

Болгария не будет участвовать в Коалиции желающих

Как отметил болгарский премьер, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил его принять участие во встрече лидеров Коалиции желающих, которая состоялась в Париже 13 июля.

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Радев отказался от участия, заявив, что Болгария не должна входить в этот формат.

— Я не считаю, что Болгарии есть место в Коалиции желающих, – сказал он.

По словам премьера, Болгария не станет частью коалиции, которая поддерживает дальнейшее предоставление военной помощи Украине вместо активизации дипломатических усилий.

— Мы не являемся частью коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Мы не предоставляем помощи такого рода, поскольку я считаю, что путь к решению этого конфликта лежит через мощные дипломатические усилия, направленные на прекращение эскалации, а не через ее продолжение военными средствами, – добавил глава правительства.

Радев заявил, что Болгария не будет участвовать в Интегрированной коалиции противобаллистической обороны, которая должна развивать европейские возможности по защите от баллистических угроз.

Комментируя инициативу, в которую входят 10 государств, он подчеркнул, что решения, касающиеся коллективной безопасности, принимаются в другом формате.

— Эти вопросы решаются в рамках ЕС, в рамках НАТО, где Болгария имеет свой вес, – сказал Радев.

Недавно министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что страна больше не будет поставлять военную помощь Украине.

В ответ пресс-секретарь МИД Георгий Тихий отметил, что Украина не получает бесплатной военной помощи от Болгарии.

Сотрудничество между двумя государствами в оборонной сфере осуществляется на коммерческой основе.

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