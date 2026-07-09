Телеведущая Леся Никитюк вместе с маленьким сыном Оскаром покинула Киев на фоне массированных российских обстрелов. Она отправилась в родной Хмельницкий, где живут ее родители.

Об этом Никитюк сообщила в Instagram, показав, как проводит время с семьей.

Леся Никитюк показала дорогу в Хмельницкий

В сториз телеведущая опубликовала кадры по дороге в Хмельницкий. На видео видны зеленые поля и коровы на пастбище.

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— Дорога на Хмельницкую область… В Киеве побыла. Спасибо, — написала Леся.

Позже она опубликовала фото с сыном Оскаром во время прогулки, коротко и нежно подписав его: “Мое солнышко”.

Музыкальный урок для Оскара

Также Леся Никитюк поделилась семейным видео, на котором ее мама играет на баяне для внука. Запись она сопроводила шутливым комментарием.

— Записала малого в музыкальную школу. Директор учит лично, — с юмором отметила телезвезда.

Кроме того, Никитюк показала домашний завтрак с блинчиками и жареными бананами, отметив, что блюда “зашли за милую душу”.

Леся Никитюк не единственная украинская знаменитость, которая в последнее время временно покинула Киев.

В начале лета ведущая рубрики 55 за 5 Алина Шаманская сообщила, что уезжает из столицы из-за проблем со здоровьем.

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