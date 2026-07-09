Леся Никитюк после массированных атак РФ уехала из Киева и показала, где сейчас с сыном
- Телеведущая отправилась в родной Хмельницкий, где живут ее родители.
- В сториз Никитюк показала дорогу, прогулку с сыном и семейный отдых.
Телеведущая Леся Никитюк вместе с маленьким сыном Оскаром покинула Киев на фоне массированных российских обстрелов. Она отправилась в родной Хмельницкий, где живут ее родители.
Об этом Никитюк сообщила в Instagram, показав, как проводит время с семьей.
Леся Никитюк показала дорогу в Хмельницкий
В сториз телеведущая опубликовала кадры по дороге в Хмельницкий. На видео видны зеленые поля и коровы на пастбище.
— Дорога на Хмельницкую область… В Киеве побыла. Спасибо, — написала Леся.
Позже она опубликовала фото с сыном Оскаром во время прогулки, коротко и нежно подписав его: “Мое солнышко”.
Музыкальный урок для Оскара
Также Леся Никитюк поделилась семейным видео, на котором ее мама играет на баяне для внука. Запись она сопроводила шутливым комментарием.
— Записала малого в музыкальную школу. Директор учит лично, — с юмором отметила телезвезда.
Кроме того, Никитюк показала домашний завтрак с блинчиками и жареными бананами, отметив, что блюда “зашли за милую душу”.
Леся Никитюк не единственная украинская знаменитость, которая в последнее время временно покинула Киев.
В начале лета ведущая рубрики 55 за 5 Алина Шаманская сообщила, что уезжает из столицы из-за проблем со здоровьем.