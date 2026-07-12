В возрасте 71 года скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Умер Линдси Грэм: что известно

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм из Южной Каролины скончался 11 июля от внезапной болезни, согласно заявлению в официальном аккаунте Грэмма.

Сейчас смотрят

— Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о конфиденциальности в этот невероятно сложный период, — говорится в заявлении.

Грэм был главой Бюджетного комитета Сената США и в ноябре баллотировался на пятый шестилетний срок в Сенат. Он был одним из самых известных членов палаты и ключевым голосом в партии по обороне и международным делам.

По данным телеканала NBC News, служба скорой помощи прибыла в дом Грэмма на Капитолийском холме по вызову остановки сердца.

Стоит отметить, что еще только 10 июля Линдси Грэм был в Киеве и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Это был его 10-й визит в Украину. А сегодня, 12 июля, Грэм должен был выступить в программе Встреча с прессой на NBC News.

Стоит отметить, что в больнице остается коллега-сенатор-республиканец Митч Макконнелл. В прошлом месяце его госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Источник : NBC News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.