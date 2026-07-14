Во вторник, 15 июля, применение графиков ограничения электроэнергии для бытовых потребителей и бизнеса не прогнозируется.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Будут ли графики отключений света 15 июля

По информации компании, 15 июля меры по ограничению потребления электроэнергии не планируются.

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В то же время украинцев призывают рационально пользоваться электроэнергией и, по возможности, переносить использование мощных электроприборов на дневное время.

— Завтра меры по ограничению не планируются. Использование мощных электроприборов лучше перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. Пожалуйста, экономь электроэнергию, — сообщили в Укрэнерго.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий российских атак и уровня потребления электроэнергии. В случае изменений о введении ограничений будут сообщать дополнительно.

Напомним, что накануне оккупанты атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками, в результате чего была повреждена электроподстанция.

Тогда, по данным Полтавской ОВА, без электроснабжения остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических потребителей.

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