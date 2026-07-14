Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ Изумруд.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВС Украины.

ВМС ВСУ уничтожили корабль ФСБ Изумруд

По информации ВМС, украинские военные моряки поразили пограничный сторожевой корабль 2-го ранга Изумруд морским беспилотным комплексом Sargan-3000.

Сейчас смотрят

В результате атаки корабль был уничтожен. По предварительным данным, среди экипажа есть погибшие и раненые.

В ВМС подчеркнули, что именно Изумруд 25 ноября 2018 года участвовал в нападении на корабли Военно-морских сил Украины в Керченском проливе.

– Отплата неизбежна. Продолжение следует…, – отметили в ВМС ВС Украины.

Что известно о корабле Изумруд

Пограничный сторожевой корабль Изумруд был спущен на воду в 2014 году.

Судно было оборудовано вертолетной площадкой, имело длину 62,5 метра, водоизмещение около 630–750 тонн и могло развивать скорость до 27 узлов.

Накануне Служба безопасности Украины сообщила о масштабной спецоперации, в ходе которой беспилотники одновременно поразили более десяти военных, логистических и топливных объектов России и временно оккупированного Крыма.

По данным СБУ, под удары попали два патрульных катера проекта 12150 Мангуст, ангары с военной техникой на авиабазе Багерово, три радиолокационные станции, которые использовались для обнаружения беспилотных катеров и дронов, а также автомобильные паромы Ейск, Мария, Лаврентий и Панагия.

Кроме того, были поражены три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту Кавказ и резервуарный парк нефтебазы в Ставропольском крае РФ.

Фото: ВМС Украины

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.