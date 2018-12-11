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Факти / Надзвичайні події / На Закарпатті стався витік нафти через прорив труби/

На Закарпатье произошла утечка нефти из-за прорыва трубы

В поле вблизи села Русское (Закарпатская область) произошла утечка нефти из-за разгерметизации в системе нефтепровода Дружба.

Вблизи села Русское произошла утечка нефти, сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

По информации Москаля, загрязнение почвы произошло на около 250 квадратных метров.

На место работают аварийные бригады. Для того, чтобы предотвратить распространение загрязнения выкопаны ямы-ловушки, из которых нефть откачивается в автоцистерны.

По словам главы ОГА, расстояние прорыва трубы до ближайшего жилого дома – около километра. Угрозы загрязнения водоемов нет.

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Вероятная причина утечки нефти – несанкционированная врезка. Точную причину установят после детального изучения инцидента.

Напомним, в прошлом году в акватории Каховского водохранилища между селами Каиры и Васильевка в Херсонской области потерпела крушения самоходная баржа Александр Житник. В результате чего произошел разлив нефтепродуктов.

Фото: dreamstime.

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