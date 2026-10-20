Уже 24 октября на Мальте состоится финал песенного конкурса Детское Евровидение 2026.

Главная особенность голосования на Детском Евровидении 2026 – возможность отдать свой голос за представителя собственной страны.

Как голосовать на детском Евровидении 2026 — читайте дальше.

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Как проголосовать на Детском Евровидении 2026: инструкция

Голосование за победителя Детского Евровидения 2026 будет проходить в онлайн-формате в два этапа на официальном сайте конкурса.

Голосование бесплатно, а еврофаны могут выбрать сразу трех фаворитов, среди которых и представительница Украины Эрика Колесниченко.

Этапы и график голосования (24 октября):

Первый этап: открывается в 00:59 и продлится до 21:59.

Второй этап: начнется сразу после завершения всех конкурсных номеров непосредственно во время прямого эфира и продлится около 15 минут.

Доля хрустального кубка будет определяться паритетно: 50% итогового балла составят результаты зрительского онлайн-голосования, а остальные 50% — оценки национальных жюри из 16 стран-участниц.

Детское Евровидение 2026: где смотреть прямую трансляцию

Украинские зрители смогут наблюдать за выступлениями конкурсантов и поддерживать нашу конкурсантку Эрику Колесниченко в прямом эфире на нескольких площадках:

на телеканале Суспільне Культура;

на официальном сайте Суспільне Культура;

в диджитал-трансляции на сайте Детского Евровидения.

Напомним, что Украину на Детском Евровидении 2026 года представит 11-летняя певица Эрика Колесниченко с песней НЕ колискова (Not A Lullaby).

Автором текста и музыки к ее конкурсной песне Not A Lullaby стала музыкальная продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова.

В финале Детского Евровидения 2026 года Украина выступит под одиннадцатым номером.

Фото: Евровидение Украина

Источник : Суспільне

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