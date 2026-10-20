Детское Евровидение 2026: как и когда проголосовать за Эрику Колесниченко
Уже 24 октября на Мальте состоится финал песенного конкурса Детское Евровидение 2026.
Главная особенность голосования на Детском Евровидении 2026 – возможность отдать свой голос за представителя собственной страны.
Как голосовать на детском Евровидении 2026 — читайте дальше.
Как проголосовать на Детском Евровидении 2026: инструкция
Голосование за победителя Детского Евровидения 2026 будет проходить в онлайн-формате в два этапа на официальном сайте конкурса.
Голосование бесплатно, а еврофаны могут выбрать сразу трех фаворитов, среди которых и представительница Украины Эрика Колесниченко.
Этапы и график голосования (24 октября):
- Первый этап: открывается в 00:59 и продлится до 21:59.
- Второй этап: начнется сразу после завершения всех конкурсных номеров непосредственно во время прямого эфира и продлится около 15 минут.
Доля хрустального кубка будет определяться паритетно: 50% итогового балла составят результаты зрительского онлайн-голосования, а остальные 50% — оценки национальных жюри из 16 стран-участниц.
Детское Евровидение 2026: где смотреть прямую трансляцию
Украинские зрители смогут наблюдать за выступлениями конкурсантов и поддерживать нашу конкурсантку Эрику Колесниченко в прямом эфире на нескольких площадках:
- на телеканале Суспільне Культура;
- на официальном сайте Суспільне Культура;
- в диджитал-трансляции на сайте Детского Евровидения.
Напомним, что Украину на Детском Евровидении 2026 года представит 11-летняя певица Эрика Колесниченко с песней НЕ колискова (Not A Lullaby).
Автором текста и музыки к ее конкурсной песне Not A Lullaby стала музыкальная продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова.
В финале Детского Евровидения 2026 года Украина выступит под одиннадцатым номером.
Фото: Евровидение Украина