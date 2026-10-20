Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снова находится в отношениях.

После громкого развода с Беном Аффлеком певицу и актрису все чаще замечают в компании актера Бретта Голдстина, с которым Джей Ло сыграла в фильме Офисный роман.

Дженнифер Лопес встречается с Бреттом Голдстином: что известно

Как сообщают инсайдеры издания Page Six, коллеги по фильму Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин перенесли романтические чувства с экрана в реальную жизнь, хотя пытаются держать формат отношений без лишних обязательств.

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Несмотря на то, что ранее Джей Ло и Бретт Голдстин публично отрицали слухи о своих чувствах, недавно их застали во время посещения закрытой вечеринки известного талант-менеджера в Лос-Анджелесе.

Чтобы не привлекать внимания папарацци, Лопес и Голдстин заходили в здание отдельно, однако оставили мероприятие на одном автомобиле.

— Единственное, что их объединяет, это то, что они оба любят ходить на вечеринки и рестораны. В отличие от ее бывшего Бена, всегда хмурого выражения лица, когда они куда-то выходили, — цитирует источник издания Page Six.

Слухи о романтической связи между актерами возникли не на пустом месте. Бретт Голдстин, также ставший сценаристом фильма Офисный роман, давно заявлял о своем восхищении Дженнифер Лопес.

Тем временем Дженнифер Лопес в октябре во время шоу Watch What Happens Live откровенно призналась ведущему Энди Коэну, что сценический поцелуй с Бреттом стал для нее особенным:

– Я только что снялась в фильме с Бреттом Голдстином, и я бы сказала, что он лучше всех целовался.

Официальные представители Джей Ло и Бретта Голдстина пока воздерживаются от новых комментариев по поводу возможного романа между звездами.

Напомним, Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком в августе 2024 года после двух лет брака.

Для Голдстина это первые громкие отношения после разрыва с актрисой Бет Райланс в 2021 году.

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