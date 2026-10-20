Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой прибыл в Норвегию, где запланирован ряд встреч с международными партнерами.

Зеленский прибыл в Норвегию: что известно

Как сообщил глава государства в Telegram, он проведет трехсторонние переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом, а также встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Кроме того, запланированы совместные переговоры с участием всех четырех.

Программа визита также предусматривает аудиенцию у короля Норвегии и встречу с представителями норвежского парламента — Стортинга.

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По словам Зеленского, Украина продолжает поддерживать все дипломатические контакты, которые могут способствовать достижению мира. Среди ключевых тем переговоров – усиление украинской противовоздушной обороны и развитие совместных оборонных производств.

Президент также поблагодарил партнеров за поддержку Украины и усилия, направленные на достижение справедливого мира.

Напомним, по информации Axios, на прошлой неделе представители Украины, США и европейских стран работали над подготовкой рамочного плана мирных переговоров.

Предполагается, что после встреч в Осло спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может отправиться в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Кроме того, в воскресенье, 18 октября, Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которого стороны обсудили дальнейшие шаги по завершению войны.

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