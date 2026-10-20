Планируется ряд встреч: Зеленский прибыл в Норвегию
- Президент Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланированы переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере, президентом Финляндии Александром Стуббом и представителями США.
- К переговорам присоединятся спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, причем Уиткофф будет участвовать лично, а Кушнер — дистанционно.
- Также президент рассказал о главных темах встреч.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой прибыл в Норвегию, где запланирован ряд встреч с международными партнерами.
Зеленский прибыл в Норвегию: что известно
Как сообщил глава государства в Telegram, он проведет трехсторонние переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом, а также встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Кроме того, запланированы совместные переговоры с участием всех четырех.
Программа визита также предусматривает аудиенцию у короля Норвегии и встречу с представителями норвежского парламента — Стортинга.
По словам Зеленского, Украина продолжает поддерживать все дипломатические контакты, которые могут способствовать достижению мира. Среди ключевых тем переговоров – усиление украинской противовоздушной обороны и развитие совместных оборонных производств.
Президент также поблагодарил партнеров за поддержку Украины и усилия, направленные на достижение справедливого мира.
Напомним, по информации Axios, на прошлой неделе представители Украины, США и европейских стран работали над подготовкой рамочного плана мирных переговоров.
Предполагается, что после встреч в Осло спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может отправиться в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.
Кроме того, в воскресенье, 18 октября, Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которого стороны обсудили дальнейшие шаги по завершению войны.