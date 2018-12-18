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Лобовое столкновение на Житомирщине: трое погибших, среди пострадавших ребенок

Во время ДТП на Житомирщине пострадали шесть человек, трое из них – погибли.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло на автодороге Житомир – Могилев-Подольский в селе Дворец.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате аварии водитель и двое пассажиров Opel погибли на месте.

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Лобовое столкновение на Житомирщине: трое погибших, среди пострадавших ребенок / 2 фотографии

8-летний ребенок с полученными травмами был доставлен в Житомирскую областную детскую больницу.

Еще двух пострадавших пассажиров автомобиля Toyota также отвезли в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Ранее Факты ICTV писали о смертельном ДТП под Киевом, во время которой легковушка протаранила автовышку.

Фото: Национальная полиция

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