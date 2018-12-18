Во время ДТП на Житомирщине пострадали шесть человек, трое из них – погибли.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло на автодороге Житомир – Могилев-Подольский в селе Дворец.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.
По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota.
В результате аварии водитель и двое пассажиров Opel погибли на месте.
Читайте: Смертельное ДТП на Полтавщине из-за гололеда, есть погибший
8-летний ребенок с полученными травмами был доставлен в Житомирскую областную детскую больницу.
Еще двух пострадавших пассажиров автомобиля Toyota также отвезли в больницу.
Полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии.
Ранее Факты ICTV писали о смертельном ДТП под Киевом, во время которой легковушка протаранила автовышку.
Фото: Национальная полиция