В Венесуэле почти одновременно произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые привели к масштабным разрушениям в нескольких регионах страны.

Предварительно известно, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения.

Об этом пишут АР и Reuters.

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Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес заявила, что от землетрясений пострадали регионы по всей стране.

В настоящее время Родригес объявила о введении чрезвычайного положения в Венесуэле и назвала зоной катастрофы штат Ла-Гуайра, поскольку он пострадал больше всего.

– Там обрушились десятки зданий, примерно в 30 км (19 милях) к северу от Каракаса. В настоящее время мы проводим интенсивные спасательные операции, чтобы спасти жизни, – сказала она.

Эти землетрясения стали одними из самых сильных в стране за более чем столетие.

Толчки ощущались далеко за пределами страны, в частности в бразильской Амазонии на расстоянии более 1,7 тыс. км от эпицентра.

Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL pic.twitter.com/aeG9vB7oXT — BAEZ (@Baeztvshow) June 24, 2026

Наибольшие разрушения понесли районы вблизи города Морон и столица страны Каракас. Из-за повреждений был закрыт международный аэропорт Симона Боливара, приостановлена работа метро и отдельных систем газоснабжения. Власти также отменили занятия в школах, а часть учебных заведений переоборудуют во временные приюты и гуманитарные центры.

По данным Геологической службы США (USGS), первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло на глубине 22 км в 168 км к западу от Каракаса. Уже через минуту произошел второй, более мощный толчок магнитудой 7,5 на глубине 10 км вблизи Морона.

Жители Каракаса сообщали о разрушении зданий, перебоях со связью и электроснабжением, а тысячи людей были вынуждены провести ночь под открытым небом из-за угрозы повторных толчков.

После катастрофы о готовности оказать помощь Венесуэле заявили США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили, Эквадор и ряд других стран региона.

Мощные землетрясения в Венесуэле происходят редко. Хотя страна расположена вблизи нескольких тектонических разломов на границе Южноамериканской и Карибской плит, она обычно не подвергается таким разрушительным сейсмическим явлениям, как страны Тихоокеанского огненного кольца.

По оценкам системы USGS PAGER, экономические потери от землетрясений могут составить от 1% до 4% ВВП Венесуэлы.

Позже в Геологической службе США обновили прогноз возможных последствий мощных землетрясений в Венесуэле. По сравнению с первыми оценками вероятность реализации наихудших сценариев снизилась, однако риск значительных человеческих потерь остается высоким.

По расчетам автоматизированной системы PAGER, вероятность того, что число погибших будет от 1 тыс. до 10 тыс. человек, составляет 39%, а вероятность потерь в пределах от 10 тыс. до 100 тыс. человек оценивается в 37%.

Система PAGER использует данные о магнитуде и интенсивности толчков, плотности населения в пострадавших районах и статистику последствий предыдущих землетрясений для оценки возможных жертв и экономических потерь.

В то же время официальное число погибших и пострадавших продолжает уточняться, поскольку спасательные работы в наиболее пострадавших районах продолжаются.

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