Венесуэлу всколыхнули два мощных землетрясения: десятки погибших и минимум 700 раненых
- Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле с интервалом в минуту.
- По меньшей мере 32 человека погибли, более 700 получили ранения.
- В Венесуэле объявили чрезвычайное положение, международные партнеры предлагают помощь.
В Венесуэле почти одновременно произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые привели к масштабным разрушениям в нескольких регионах страны.
Предварительно известно, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения.
Два землетрясения в Венесуэле: что известно о последствиях катастрофы
Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес заявила, что от землетрясений пострадали регионы по всей стране.
В настоящее время Родригес объявила о введении чрезвычайного положения в Венесуэле и назвала зоной катастрофы штат Ла-Гуайра, поскольку он пострадал больше всего.
– Там обрушились десятки зданий, примерно в 30 км (19 милях) к северу от Каракаса. В настоящее время мы проводим интенсивные спасательные операции, чтобы спасти жизни, – сказала она.
Эти землетрясения стали одними из самых сильных в стране за более чем столетие.
Толчки ощущались далеко за пределами страны, в частности в бразильской Амазонии на расстоянии более 1,7 тыс. км от эпицентра.
|Mas imágenes| #TerremotoVenezuela pic.twitter.com/T3JGRlIIlX
— ania (@melania0880) June 25, 2026
Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL pic.twitter.com/aeG9vB7oXT
— BAEZ (@Baeztvshow) June 24, 2026
Massive 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hits Venezuela#Venezuela #Earthquake pic.twitter.com/TE7QVTgnmB
— God (@Indic_God) June 25, 2026
Наибольшие разрушения понесли районы вблизи города Морон и столица страны Каракас. Из-за повреждений был закрыт международный аэропорт Симона Боливара, приостановлена работа метро и отдельных систем газоснабжения. Власти также отменили занятия в школах, а часть учебных заведений переоборудуют во временные приюты и гуманитарные центры.
По данным Геологической службы США (USGS), первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло на глубине 22 км в 168 км к западу от Каракаса. Уже через минуту произошел второй, более мощный толчок магнитудой 7,5 на глубине 10 км вблизи Морона.
Жители Каракаса сообщали о разрушении зданий, перебоях со связью и электроснабжением, а тысячи людей были вынуждены провести ночь под открытым небом из-за угрозы повторных толчков.
После катастрофы о готовности оказать помощь Венесуэле заявили США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили, Эквадор и ряд других стран региона.
Мощные землетрясения в Венесуэле происходят редко. Хотя страна расположена вблизи нескольких тектонических разломов на границе Южноамериканской и Карибской плит, она обычно не подвергается таким разрушительным сейсмическим явлениям, как страны Тихоокеанского огненного кольца.
По оценкам системы USGS PAGER, экономические потери от землетрясений могут составить от 1% до 4% ВВП Венесуэлы.
Позже в Геологической службе США обновили прогноз возможных последствий мощных землетрясений в Венесуэле. По сравнению с первыми оценками вероятность реализации наихудших сценариев снизилась, однако риск значительных человеческих потерь остается высоким.
По расчетам автоматизированной системы PAGER, вероятность того, что число погибших будет от 1 тыс. до 10 тыс. человек, составляет 39%, а вероятность потерь в пределах от 10 тыс. до 100 тыс. человек оценивается в 37%.
Система PAGER использует данные о магнитуде и интенсивности толчков, плотности населения в пострадавших районах и статистику последствий предыдущих землетрясений для оценки возможных жертв и экономических потерь.
В то же время официальное число погибших и пострадавших продолжает уточняться, поскольку спасательные работы в наиболее пострадавших районах продолжаются.