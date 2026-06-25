В Венесуэле почти одновременно произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые привели к масштабным разрушениям в нескольких регионах страны.

Предварительно известно, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения.

Об этом пишут АР и Reuters.

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Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес заявила, что от землетрясений пострадали регионы по всей стране.

В настоящее время Родригес объявила о введении чрезвычайного положения в Венесуэле и назвала зоной катастрофы штат Ла-Гуайра, поскольку он пострадал больше всего.

– Там обрушились десятки зданий, примерно в 30 км (19 милях) к северу от Каракаса. В настоящее время мы проводим интенсивные спасательные операции, чтобы спасти жизни, – сказала она.

Эти землетрясения стали одними из самых сильных в стране за более чем столетие.

Толчки ощущались далеко за пределами страны, в частности в бразильской Амазонии на расстоянии более 1,7 тыс. км от эпицентра.

Наибольшие разрушения понесли районы вблизи города Морон и столица страны Каракас. Из-за повреждений был закрыт международный аэропорт Симона Боливара, приостановлена работа метро и отдельных систем газоснабжения. Власти также отменили занятия в школах, а часть учебных заведений переоборудуют во временные приюты и гуманитарные центры.

По данным Геологической службы США (USGS), первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло на глубине 22 км в 168 км к западу от Каракаса. Уже через минуту произошел второй, более мощный толчок магнитудой 7,5 на глубине 10 км вблизи Морона.

Жители Каракаса сообщали о разрушении зданий, перебоях со связью и электроснабжением, а тысячи людей были вынуждены провести ночь под открытым небом из-за угрозы повторных толчков.

После катастрофы о готовности оказать помощь Венесуэле заявили США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили, Эквадор и ряд других стран региона.

Мощные землетрясения в Венесуэле происходят редко. Хотя страна расположена вблизи нескольких тектонических разломов на границе Южноамериканской и Карибской плит, она обычно не подвергается таким разрушительным сейсмическим явлениям, как страны Тихоокеанского огненного кольца.

По оценкам системы USGS PAGER, экономические потери от землетрясений могут составить от 1% до 4% ВВП Венесуэлы.

Позже в Геологической службе США обновили прогноз возможных последствий мощных землетрясений в Венесуэле. По сравнению с первыми оценками вероятность реализации наихудших сценариев снизилась, однако риск значительных человеческих потерь остается высоким.

По расчетам автоматизированной системы PAGER, вероятность того, что число погибших будет от 1 тыс. до 10 тыс. человек, составляет 39%, а вероятность потерь в пределах от 10 тыс. до 100 тыс. человек оценивается в 37%.

Система PAGER использует данные о магнитуде и интенсивности толчков, плотности населения в пострадавших районах и статистику последствий предыдущих землетрясений для оценки возможных жертв и экономических потерь.

В то же время официальное число погибших и пострадавших продолжает уточняться, поскольку спасательные работы в наиболее пострадавших районах продолжаются.

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