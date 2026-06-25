Современное образование все чаще отходит от изолированного изучения предметов. Одним из самых популярных глобальных образовательных трендов стал подход CLIL (Content & Language Integrated Learning), то есть интегрированное обучение, когда ребенок осваивает другие дисциплины (естественные науки, историю или искусство) непосредственно на иностранном языке. Английский в таком контексте перестает быть просто абстрактным предметом и превращается в инструмент познания мира.

В Украине этот подход качественно масштабирует EdTech-школа для детей Green Country, которая объявила о запуске принципиально нового для нашего рынка направления — изучения математики на английском языке.

Развитие спроса на критическое мышление

Запуск этого курса является не столько реакцией на тренды современного рынка образования, сколько проактивным шагом компании для формирования новой культуры обучения.

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В Green Country отмечают, что растет запрос на развитие критического мышления, гибких навыков и междисциплинарного подхода в образовании — как ответ на вызовы современного мира, технологий и прогрессирования искусственного интеллекта.

Новый продукт призван разрушить стереотип о том, что математика — это скучно, сложно или доступно только избранным, и вместо этого показать ее как инструмент мышления и развития.

— Направление математики на английском совершенно новое для нас и возникло изнутри, а не снаружи. Мы видим мировую тенденцию к падению уровня знаний по математике, логике и критическому мышлению. Нам хочется создать курс, на котором успешными будут и “нематематики”, и “математики”. Если у нас получается с языком — обязательно получится и с другими дисциплинами, — отмечает CEO и сооснователь сети школ Green Country Наталья Лотоцкая.

Математика и английский имеют немало общего: обе функционируют как кодовые системы, со своими правилами, структурами и формулами.

Кроме того, благодаря необходимости обрабатывать нетипичные формулировки на английском, поток мыслей ребенка концентрируется значительно лучше, чем при обучении на родном языке — ведь там среда слишком знакома, поэтому мозгу легче отвлекаться на другие раздражители.

Иностранный же язык работает как естественный концентратор внимания: он заставляет думать четче, отсекает лишний шум и помогает лучше погрузиться в суть заданий.

Международная экспертиза в каждой точке программы

Создание качественного интегрированного курса требует значительно более сложной методологии, чем классическое изучение грамматики.

Важно не просто перевести математические термины на английский, а построить программу так, чтобы ребенок одновременно развивал логику и не чувствовал себя стесненно из-за языкового барьера.

Именно поэтому, помимо собственной сильной экспертизы, Green Country привлекли к разработке программ широкий круг специалистов:

международных коллег и профильных методистов, которые адаптировали передовые мировые практики CLIL под украинские реалии,

квалифицированных рекрутеров для отбора и подготовки преподавателей, способных одинаково профессионально объяснять и языковые, и математические нюансы.

Такой новый курс по подходу CLIL превращает английский в естественную среду для развития логики и готовит детей к будущему, где сообразительность и гибкость мышления являются ключевыми для успеха.

Фото: Green Country

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