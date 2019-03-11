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Факты / Происшествия

В Запорожье мать выбросила младенца на помойку

В Запорожье в мусорном баке возле дома на улице Новгородской нашли мертвого младенца.

Немовля

О страшной находке рассказала начальник отдела коммуникаций полиции Запорожской области Екатерина Людвик.

По ее словам, накануне в 15.43 в Хортицкое отделение полиции поступило сообщение о том, что в мусорном баке был обнаружен труп младенца.

Она уточнила, что это был мальчик.

Тело ребенка отдали экспертам для установления причины смерти.

Открыто уголовное производство по ст. 117 УКУ – Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.

Читайте: Мать родила ребенка, убила и выбросила в мусорный бак

К слову, в Житомирской области тело новорожденного ребенка нашли в колодце.

Источник: УНН

Фото: Pixabay

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