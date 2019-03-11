У Запоріжжі у сміттєвому баку поблизу будинку на вулиці Новгородській знайшли мертве немовля.

Про страшну знахідку розповіла начальник відділу комунікацій поліції Запорізькій області Катерина Людвік.

За її словами, напередодні о 15.43 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у сміттєвому баку було виявлено труп немовляти.

Вона уточнила, що це був хлопчик.

Тіло дитини віддали експертам для встановлення причини смерті.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 ККУ – Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.

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До слова, на Житомирщині тіло новонародженої дитини знайшли у криниці.