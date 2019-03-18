Мужчина, который бросил пакет из взрывчаткой в магазин Roshen на Крещатике, является членом радикальной экстремистской организации и активным участником уличных акций в Киеве.

Руководителя этой экстремистской организации задержали сотрудники СБУ и сейчас он находится в СИЗО, рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, целью этой организации была дестабилизация ситуации в Киеве и срыв выборов.

– Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия, – сказал он.

Крищенко также уточнил, что задержанный, возможно, причастен к ночному поджогу магазина на Оболони.

Открыты уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога – ст.194 и по факту хулиганства – это ст.296 УКУ.

Позже стало известно, что задержанный СБУ лидер радикальной экстремистской организации, в которой состоит подозреваемый в поджоге, – это персона, известная как “Белая балаклава”.

В ноябре 2018 года в сети появилось видеообращение человека в белой балаклаве и черных очках с измененным голосом, который призвал “патриотов” собраться 18 ноября на народное вече, взяв с собой спецсредства и оружие, с целью “освободить побратимов из СИЗО”.

Помощь “Белой балаклаве” оказывал гражданин Украины Николай Дульский, который возгляет радикальную организацию Наждак и скрывается в РФ.

В феврале 2019 года в СБУ сообщили, что сорвали проект “Белой балаклавы”, курируемый Россией. В рамках этого проекта члены организованной Дульским организации с осени готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины.

Тогда же в спецслужбе заявили о задержании в Киеве Евгения Моренца (Белая балаклава), который вербовал сообщников для переворота на территории Украины.

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Напомним, сегодня злоумышленники бросили взрывчатку под магазин Roshen.