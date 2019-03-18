Чоловік, який кинув пакет із вибухівкою в магазин Roshen на Хрещатику, є членом радикальної екстремістської організації і активним учасником вуличних акцій в Києві.

Керівника цієї екстремістської організації затримали співробітники СБУ і зараз він перебуває в СІЗО, розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

За його словами, метою цієї організації була дестабілізація ситуації в Києві і зрив виборів.

– Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії, – сказав він.

Крищенко також уточнив, що затриманий, можливо, причетний до нічного підпалу магазину на Оболоні.

Відкрито кримінальні провадження за фактом умисного знищення майна шляхом підпалу – ст.194 і за фактом хуліганства – це ст.296 ККУ.

Пізніше стало відомо, що затриманий СБУ лідер радикальної екстремістської організації, до якої входить підозрюваний у підпалі, – це персона, відома як “Біла балаклава”.

У листопаді 2018 року в мережі з’явилося відеозвернення людини в білій балаклаві і чорних окулярах зі зміненим голосом, який закликав “патріотів” зібратися 18 листопада на народне віче, взявши з собою спецзасоби і зброю, з метою “звільнити побратимів із СІЗО”.

Допомогав “Білій балаклаві” громадянин України Микола Дульський, який очолює радикальну організацію Наждак і переховується в РФ.

У лютому 2019 року в СБУ повідомили, що зірвали проект “Білі балаклави”, який курувався Росією. В рамках цього проекту члени організованої Дульським організації з осені готували зрив виборчого процесу відразу після закінчення першого туру виборів президента України.

Тоді ж у спецслужбі заявили про затримання в Києві Євгена Моренця (Біла балаклава), який вербував спільників для перевороту на території України.

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Нагадаємо, сьогодні зловмисники кинули вибухівку під магазин Roshen.