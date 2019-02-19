Россия курировала план по срыву выборов в Украине, организацией которого занимался гражданин Украины Николай Дульский.

Украина раскрыла план России по срыву избирательного процесса в Украине после первого тура.

Об этом заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, пишет Интерфакс-Украина.

Исполнителями плана по дестабилизации ситуации в Украине должны были стать участники организованной гражданином украины Николаем Дульским радикальной организации Белые балаклавы.

Всего курируемые Россией злоумышленники планировали совершить 6 акций против Украины. Приспешники Дульского должны были захватывать админздания в регионах страны, а также организовывать массовые протесты и беспорядки.

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В СБУ уточнили, что Дульский в данное время скрывается за пределами Украины.

Также в спецслужбе заявили о задержании в Киеве Евгения Моренца (Белая балаклава), который вербовал сообщников для переворота на территории Украины.

Вчера Моренец уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст.109 УК. Сегодня ему изберут меру пресечения.





















Переворот во время выборов: СБУ сорвала план РФ Белые балаклавы / 5 фотографий

К слову, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия активизировала агентов и пропаганду к выборам президента Украины.

Фото: Klymenko Time/YouTube