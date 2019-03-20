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Факты / Происшествия

Мощное землетрясение на западе Турции

Утром на западе Турции, в провинции Денизли, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5. Жертв и раненых нет. В то же время были разрушены отдельные деревянные дома.

Землетрус

Подземные толчки зафиксированы в 9.34 по местному времени в районе Ачипаям на глубине 11,3 км.

После землетрясения были два афтершока магнитудой 4,8 и 4,5.

Толчки ощущались в соседних провинциях Анталья и Измир.

Читайте: Дважды за сутки: в Индонезии произошло опустошительное землетрясение

Напомним, в августе 2018 года в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Источник: Daily Sabah

Фото: Dreamstime

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