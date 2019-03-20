Вранці на заході Туреччини, у провінції Денізлі, стався потужний землетрус магнітудою 5,5. Жертв та поранених немає. Водночас були зруйновані окремі дерев’яні будинки.
Підземні поштовхи зафіксовано о 9.34 за місцевим часом в районі Ачіпаям на глибині 11,3 км.
Після землетрусу були два афтершоки магнітудою 4,8 і 4,5.
Поштовхи відчувалися в сусідніх провінціях Анталія та Ізмір.
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Нагадаємо, у серпні 2018 року у Туреччині стався землетрус магнітудою 4,8. Даних про потерпілих і руйнування не надходило.
Джерело: Daily Sabah
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