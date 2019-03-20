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Факти / Надзвичайні події

Потужний землетрус на заході Туреччини

Вранці на заході Туреччини, у провінції Денізлі, стався потужний землетрус магнітудою 5,5. Жертв та поранених немає. Водночас були зруйновані окремі дерев’яні будинки.

Землетрус

Підземні поштовхи зафіксовано о 9.34 за місцевим часом в районі Ачіпаям на глибині 11,3 км.

Після землетрусу були два афтершоки магнітудою 4,8 і 4,5.

Поштовхи відчувалися в сусідніх провінціях Анталія та Ізмір.

Читайте: Двічі за день: в Індонезії стався спустошливий землетрус

Нагадаємо, у серпні 2018 року у Туреччині стався землетрус магнітудою 4,8. Даних про потерпілих і руйнування не надходило.

Джерело: Daily Sabah

Фото: Dreamstime

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