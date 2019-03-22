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Пострадавшие в тяжелом состоянии: причина ДТП на Дорогожичах

В Киеве возле станции метро Дорогожичи маршрутка сбила троих женщин. Водитель заявил, что у автобуса отказали тормоза.

Пострадавшие в тяжелом состоянии: причина ДТП на Дорогожичах

Столичные правоохранители рассказали, что все пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

– Водитель автобуса совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на переходе на разрешенный сигнал светофора, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

Водителя маршрутки задержали. Во время ДТП он был трезв.

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– Его доставили к наркологу и отобрали биологические образцы. Водитель отметил, что у автобуса отказали тормоза, однако эту информацию проверят эксперты, которые тщательно осматривают автобус на штрафплощадке. Также будет назначена экспертиза технического состояния автомобиля, – добавили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Напомним, вечером 21 марта водитель маршрутки №155 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил трех женщин на пешеходном переходе.

Источник: Нацполиция

Фото: Информатор

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