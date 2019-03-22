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Потерпілі у важкому стані: причина ДТП на Дорогожичах

У Києві біля станції метро Дорогожичі маршрутка збила трьох жінок. Водій заявив, що в автобуса відмовили гальма.

Потерпілі у важкому стані: причина ДТП на Дорогожичах

Столичні правоохоронці розповіли, що усі потерпілі перебувають у лікарні, двоє з них у тяжкому стані.

– Водій автобуса здійснив наїзд на пішоходів, які переходили дорогу на переході на дозволений сигнал світлофора, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Києві.

Водія маршрутки затримали. Під час ДТП він був тверезий.

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– Його доставили до нарколога і відібрали біологічні зразки. Водій зазначив, що в автобуса відмовили гальма, однак цю інформацію перевірятимуть експерти, які ретельно оглядають автобус на арештмайданчику. Також буде призначена експертиза технічного стану автомобіля, – додали у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, увечері 21 березня водій маршрутки №155 проїхав на заборонний сигнал світлофора і збив трьох жінок на пішохідному переході.

Джерело: Нацполіція

Фото: Інформатор

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