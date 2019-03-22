Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что расследование ДТП, во время которого маршрутка сбила трех пешеходов, пройдет в кротчайшие сроки.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook, что расследование ДТП возле метро Дорогожичи, во время которого водитель маршрутки сбил трех женщин, проведут в кротчайшие сроки и оно будет открытым.

По его словам, на месте происшествия работали эксперты, которые выясняли причину ДТП. Водителя маршрутки задержали, он дает показания правоохранителям.

Кличко заверил, что все виновные в аварии понесут заслуженное наказание.

– Я инициирую проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы, – подытожил Кличко.

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Напомним, вечером 21 марта водитель маршрутки №155 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил трех женщин на пешеходном переходе.

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Они получили тяжелые травмы и были срочно госпитализированы. Разгневанные очевидцы решили устроить самосуд над водителем и начали бить его.

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