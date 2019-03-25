В Борисполе Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на патрульного.

В полицию поступил вызов о том, что двое нетрезвых мужчин пристают к прохожим на улице Киевский Шлях.

По прибытию патрульных один из мужчин вел себя довольно агрессивно и нецензурно выражался. А во время составления административных материалов и вовсе ударил несколько раз патрульного по голове.

За такое поведение на него надели наручники и доставили в Бориспольское отделение полиции, чтобы составлять протокол.

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К слову, в городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина напал на полицейского, он ударил его по лицу, а потом натравил на него собаку.