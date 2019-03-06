В Киеве пьяный полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны нанес многочисленные ранения ножом патрульному.

В Киеве пьяный полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны нанес многочисленные ранения ножом патрульному, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным медиков, патрульный получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.

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Окончательно степень тяжести ранений установит экспертиза.

Работника полиции задержали. По факту открыто дело по ч.1 ст. 121 УК (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений)

Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.













В Киеве пьяный полицейский ударил ножом патрульного / 3 фотографии

Напомним, 2 марта в Броварах полицейский сбил насмерть мужчину, переходившего пешеходный переход и скрылся с места происшествия.