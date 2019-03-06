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Ударил по лицу и натравил собаку: под Одессой мужчина напал на полицейского

В городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина напал на полицейского, он ударил его по лицу, а потом натравил на него собаку.

Нацполіція

Полицейские, устанавливая местонахождение подозреваемого в совершении разбойного нападения, обратились к хозяевам частного дома. К ним вышел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и стал вести себя неадекватно, спорить с правоохранителей, а потом и вовсе напал на полицейского.

– Работники полиции предъявили свои служебные удостоверения и сообщили цель своего визита. Что именно не понравилось мужчине, неизвестно, – говорится в сообщении полиции Одесской области.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. За нападение на полицейского мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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К слову, в Котовском районе Одесской области местного жителя суд признал виновным в эксплуатации 12-летнего мальчика.

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