У Борисполі Київської області чоловіку у стані алкогольного сп’яніння напав на патрульного.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що двоє нетверезих чоловіків чіпляються до перехожих на вулиці Київський Шлях.

По прибуттю патрульних один з чоловіків поводився досить агресивно і нецензурно висловлювався. А під час складання адміністративних матеріалів декілька разів вдарив патрульного по голові.

За таку поведінку на нього наділи наручники і доставили до Бориспільського відділення поліції, щоб скласти протокол.

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До речі, у місті Білгород-Дністровський Одеської області чоловік напав на поліцейського, він вдарив його по обличчю, а потім нацькував на нього собаку.