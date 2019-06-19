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Факты / Происшествия

Ампутация конечностей и смерть: побережья США атакуют опасные бактерии

Популярные пляжи восточного побережья США атакуют опасные плотоядные бактерии Vibrio vulnificus. Они добрались уже до северо-востока страны.

Ампутация конечностей и смерть: побережья США атакуют опасные бактерии

Опасные для человеческого здоровья бактерии Vibrio vulnificus атакуют побережья США. Попадание в организм приводит к разрушению мягких тканей, заражению крови, септическому шоку и даже к смерти. Врачи проводят сложное лечение, нередко с ампутацией конечностей и пересадкой кожи.

В зоне риска люди с пониженным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Попадание бактерий в организм происходит через открытую рану или через употребление в сыром или не до конца готовом виде морепродуктов.

Причина нашествия – изменение климата, а именно перегрев прибрежных вод США.

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За последние 9 лет в США эта плотоядная бактерия поражает от 700 до 1200 человек за год.

К слову, в Японии случайно нашли бактерии, которые способны поглощать пластик в тысячи раз быстрее, чем это происходит обычно.

Источник: newsru.com

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