В Николаевской области на перегоне Полтавка – Загальна Користь подросток бросился под грузовой поезд из-за неразделенной любви.

В Николаевской области 14-летний парень бросился под грузовой поезд.

– Пострадавший незадолго до происшествия поссорился с подругой, после чего оставил в своем мобильном телефоне так называемое прощальное письмо и подбросил его девушке, – рассказали в полиции.

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Несовершеннолетний с телесными повреждениями был госпитализирован.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области на железнодорожной станции Клавдиево подростка сбил поезд.