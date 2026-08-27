Украинско-французский тандем Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса не вышел в финал смешанного турнира US Open-2026.

Они уступили дуэту швейцарки Белинды Бенчич и итальянца Флавио Коболли со счетом 5:4 (9:7), 1:4, 5:10.

Свитолина и Монфис не вышли в финал US Open-2026

Для Свитолиной и Монфиса это был первый полуфинал в смешанном парном разряде на турнирах Grand Slam.

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В матче за выход в финал Элина и Гаэль выиграли первый сет на тай-брейке 5:4 (7:5). Однако во втором сете Бенчич и Коболли сравняли счет – 4:1.

Судьбу путевки в финал решил тай-брейк, который выиграла швейцарско-итальянская пара со счетом 10:5.

Отметим, что Элина стала второй украинкой, дошедшей до этой стадии в смешанном парном разряде на US Open, после Даяны Ястремской, которая сделала это в 2021 году.

Свое выступление на кортах US Open в Нью-Йорке Свитолина и Монфис продолжат в одиночном разряде, матчи в котором начнутся в воскресенье.

Кто победил в миксте на US Open-2026

Чемпионами смешанного разряда на US Open стали представители Чехии – Каролина Мухова и Якуб Меншик, которые победили Бенчич и Коболли в финале в трtх сетах – 6:3, 1:6, 10:6.

Напомним, на US Open-2026 Свитолина и Монфис получили уайлд-кард в основную сетку смешанного парного разряда.

На пути к полуфиналу дуэт одолел тандем Александры Эалы (Филиппины) и Феликса Оже-Альяссима (Канада) в 1/8 финала, а в четвертьфинале обыграл Катержину Синякову (Чехия) и Генри Паттена (Великобритания).

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