У Дніпропетровській області вже добу горить шахта імені Сташкова ПрАТ ДТЕК Павлоградвугілля.

Пожежа на шахті у селі Мар’їна Роща Петропавлівського району почалася ще вранці 10 липня, її гасіння триває.

За даними рятувальників, внаслідок короткого замикання силового кабелю сталося займання дерев’яних елементів кріплення 536-го північного бортового штреку на горизонті 350 м.

На той момент у шахті перебувало 329 гірників, 28 з них – на аварійній ділянці.

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Усіх піднято на поверхню. Постраждали шестеро шахтарів – їх госпіталізували з легкими травмами.

– Станом на 7.00 11 липня силами воєнізованих гірничорятувальних загонів Міненерговугілля здійснюється гасіння пожежі, контроль рудникової атмосфери та роботи зі зведення вибухостійких перемичок з метою ізолювання аварійної ділянки, – повідомляє ДСНС.

Нагадаємо, наприкінці травня внаслідок обвалу на шахті у Львівській області загинули двоє гірників.