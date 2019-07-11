PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пожежа на шахті у Дніпропетровській області – постраждали шестеро гірників

У Дніпропетровській області вже добу горить шахта імені Сташкова ПрАТ ДТЕК Павлоградвугілля.

Шахта

Пожежа на шахті у селі Мар’їна Роща Петропавлівського району почалася ще вранці 10 липня, її гасіння триває.

За даними рятувальників, внаслідок короткого замикання силового кабелю сталося займання дерев’яних елементів кріплення 536-го північного бортового штреку на горизонті 350 м.

На той момент у шахті перебувало 329 гірників, 28 з них – на аварійній ділянці.

Читайте: Обвал шахти у Кривому Розі: є жертви

Усіх піднято на поверхню. Постраждали шестеро шахтарів – їх госпіталізували з легкими травмами.

– Станом на 7.00 11 липня силами воєнізованих гірничорятувальних загонів Міненерговугілля здійснюється гасіння пожежі, контроль рудникової атмосфери та роботи зі зведення вибухостійких перемичок з метою ізолювання аварійної ділянки, – повідомляє ДСНС.

Нагадаємо, наприкінці травня внаслідок обвалу на шахті у Львівській області загинули двоє гірників.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Аварія на субмарині Лошарик: чому Кремль приховує деталі трагедії
На очах у відпочивальників: у Марганці 12-річна дитина потонула в кар’єрі
Під Станицею Луганською горить замінований ліс, поранена людина
У Києві пожежників не пустили на територію новобудови для гасіння вогню
Армагеддон у Кривому Розі: 500 повалених дерев, будинки без світла і смерть людини
Пожежа на глибоководному апараті ВМФ Росії: загинули 14 моряків
Знайшли на смітнику. Стало відомо, що вибухнуло на дитячому майданчику біля Дніпра
З живота дістали осколки: на Дніпропетровщині прооперували дітей після вибуху
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка