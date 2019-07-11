Народный артист Украины выбросился из окна пятого этажа киевской многоэтажки.
С пятого этажа многоэтажки на Осокорках в Киеве выбросился пенсионер. Позже стало известно, что мужчина был народным артистом Украина и вокалистом ансамбля песни и танца ВСУ.
Мужчина решил свести счет с жизнью около 5.00, но свидетелей все равно оказалось много.
О том, что трагедия была самоубийством говорит найденная предсмертная записка в кармане погибшего. В ней он просит никого не винить в своей смерти.
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Также он написал контактный номер телефона своего сына.
Соседи рассказали, что пенсионер был неконфликтным и часто сидел на лавочке на детской площадке возле дома. Однако в последнее время часто жаловался на сильную боль в ногах.
Напомним, в Тернопольской области отчим нашел повешенным своего 12-летнего пасынка.