Народный артист Украины выбросился из окна пятого этажа киевской многоэтажки.

С пятого этажа многоэтажки на Осокорках в Киеве выбросился пенсионер. Позже стало известно, что мужчина был народным артистом Украина и вокалистом ансамбля песни и танца ВСУ.

Мужчина решил свести счет с жизнью около 5.00, но свидетелей все равно оказалось много.

О том, что трагедия была самоубийством говорит найденная предсмертная записка в кармане погибшего. В ней он просит никого не винить в своей смерти.

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Также он написал контактный номер телефона своего сына.

Соседи рассказали, что пенсионер был неконфликтным и часто сидел на лавочке на детской площадке возле дома. Однако в последнее время часто жаловался на сильную боль в ногах.

Напомним, в Тернопольской области отчим нашел повешенным своего 12-летнего пасынка.