В Дарницком районе Киева произошло ограбление. На улице Бориспольская, 34 сон жителей прервали звуки выстрелов и полицейские сирены – мужчина с ружьем забрался в офис депутата.
В ночь на 9 августа, в Дарницком районе Киева произошло ограбление. На улице Бориспольская, 34 грабитель залез через окно, вынес деньги из сейфа и, открыв двери изнутри, вышел на улицу, встретившись лицом к лицу с прибывшей охраной.
Около 02.15 охрана среагировала на проникновение в офис одного из депутатов. В руках у грабителя было охотничье ружье, которое он направил на оппонента.
Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но осознав, что грабитель вот-вот выстрелит, открыл огонь первым. Одна резиновая пуля попала в стену дома, а вторая — в щеку злоумышленнику.
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На место события приехали патрули полиции и задержали вооруженного мужчину.
У него в сумке они нашли около 50 патронов для ружья, несколько балаклав и украденные деньги.
Несколько месяцев назад он вышел из мест лишения свободы.
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