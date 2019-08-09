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Факты / Происшествия

В Киеве подстрелили грабителя, который с ружьем ворвался в дом депутата

В Дарницком районе Киева произошло ограбление. На улице Бориспольская, 34 сон жителей прервали звуки выстрелов и полицейские сирены – мужчина с ружьем забрался в офис депутата.

В Киеве подстрелили грабителя, который с ружьем ворвался в дом депутата

В ночь на 9 августа, в Дарницком районе Киева произошло ограбление. На улице Бориспольская, 34 грабитель залез через окно, вынес деньги из сейфа и, открыв двери изнутри, вышел на улицу, встретившись лицом к лицу с прибывшей охраной.

Около 02.15 охрана среагировала на проникновение в офис одного из депутатов. В руках у грабителя было охотничье ружье, которое он направил на оппонента.

Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но осознав, что грабитель вот-вот выстрелит, открыл огонь первым. Одна резиновая пуля попала в стену дома, а вторая — в щеку злоумышленнику.

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В Киеве подстрелили грабителя, который с ружьем ворвался в дом депутата / 5 фотографий

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На место события приехали патрули полиции и задержали вооруженного мужчину.

У него в сумке они нашли около 50 патронов для ружья, несколько балаклав и украденные деньги.

Несколько месяцев назад он вышел из мест лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье мужчина вылил на свою жену кипяток, пока та спала. Она получила 20% ожогов тела.

Источник: Информатор

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