В аэропортах РФ коллапс второй день подряд из-за воздушной тревоги

Сегодня российские аэропорты снова столкнулись с масштабными перебоями — приостановили прием и отправку рейсов. Это произошло после масштабного коллапса 5 июля.

Об этом пишут российские СМИ.

Коллапс в аэропортах РФ: что известно

По состоянию на 18:00 приостановили работу ряд аэропортов. Среди них — московский Шереметьево, Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское).

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В Шереметьево по состоянию на вечер было отменено 171 рейс, а еще 56 рейсов задержаны на два часа или дольше.

В Пулково ситуация была не менее сложной: по состоянию на 18:00 здесь отменили 90 рейсов, 37 вылетов задержали более чем на два часа. Кроме Пулково, приостановили свою деятельность аэропорты в Пскове, Калуге и Кирове.

По данным Росавиации, по состоянию на 18:00, 15 тыс. пассажиров прошли предполетные процедуры и готовились к вылету.

— Ситуация под контролем, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 5 июля российские аэропорты пережили серьезный коллапс. Из-за угрозы атак беспилотников в Москве и Санкт-Петербурге было отменено почти 100 авиарейсов, несколько сотен перенесли. Это вызвало значительную давку в аэропортах: пассажиры были вынуждены сидеть или даже лежать на полу.

Многих пассажиров часами не выпускали из самолетов после их приземления.

Росавиация сообщила об отмене 174 рейсов в Шереметьево, сославшись на сильный ветер и воздушную угрозу из-за вероятной атаки беспилотников.

Фото: росийские СМІ

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