Под Киевом на Одесской трассе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, 13 – пострадали.

Вблизи пгт Глеваха Киевской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате аварии погибли два человека, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

Подразделениями ГСЧС осуществляется деблокация погибших

Водитель маршрутки остановился на красный свет светофора. В этот момент в него на большой скорости въехал автомобиль Volkswagen.

Читайте: В Полтавской области автобус столкнулся с микроавтобусом – двое погибших



























Пробка в 4 км, погибшие и много пострадавших: под Киевом Volkswagen въехал в автобус / 7 фотографий

Образовалась пробка 4 км в обе стороны.

К слову, в Винницкой области в Немировском районе столкнулись Mercedes Sprinter и ВАЗ 2170. В результате ДТП пострадали семь пассажиров и водитель микроавтобуса.