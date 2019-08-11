Под Киевом на Одесской трассе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, 13 – пострадали.
Вблизи пгт Глеваха Киевской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате аварии погибли два человека, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.
Подразделениями ГСЧС осуществляется деблокация погибших
Водитель маршрутки остановился на красный свет светофора. В этот момент в него на большой скорости въехал автомобиль Volkswagen.
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Пробка в 4 км, погибшие и много пострадавших: под Киевом Volkswagen въехал в автобус / 7 фотографий
Образовалась пробка 4 км в обе стороны.
К слову, в Винницкой области в Немировском районе столкнулись Mercedes Sprinter и ВАЗ 2170. В результате ДТП пострадали семь пассажиров и водитель микроавтобуса.
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