Під Києвом на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, у результаті якої загинули дві людини, 13 – постраждали.
Поблизу смт Глеваха Київської області зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус. У результаті аварії загинули дві людини, ще 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих
Водій маршрутки зупинився на червоне світло світлофора. У цей момент в нього на великій швидкості в’їхав автомобіль Volkswagen.
Читайте: У Полтавській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом – двоє загиблих
Затор у 4 км, загиблі і багато постраждалих: під Києвом Volkswagen в’їхав в автобус / 7 фотографий
Утворився затор 4 км в обидва боки.
До речі, у Вінницькій області у Немирівському районі зіткнулись Mercedes Sprinter та ВАЗ 2170. У результаті ДТП постраждали семеро пасажирів та водій мікроавтобуса.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+