Під Києвом на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, у результаті якої загинули дві людини, 13 – постраждали.

Поблизу смт Глеваха Київської області зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус. У результаті аварії загинули дві людини, ще 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих

Водій маршрутки зупинився на червоне світло світлофора. У цей момент в нього на великій швидкості в’їхав автомобіль Volkswagen.

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Затор у 4 км, загиблі і багато постраждалих: під Києвом Volkswagen в’їхав в автобус / 7 фотографий

Утворився затор 4 км в обидва боки.

До речі, у Вінницькій області у Немирівському районі зіткнулись Mercedes Sprinter та ВАЗ 2170. У результаті ДТП постраждали семеро пасажирів та водій мікроавтобуса.