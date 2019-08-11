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Факты / Происшествия

На Винниччине авто влетело в автобус: пострадало 8 человек, среди них – дети

В Винницкой области в Немировском районе столкнулись Mercedes Sprinter и ВАЗ 2170. В результате ДТП пострадали семь пассажиров и водитель микроавтобуса.

На Винниччине авто влетело в автобус: пострадало 8 человек, среди них – дети

На автодороге Немиров-Гайсин вблизи села Червоное Немировского района Винницкой области произошло ДТП. 38-летний водитель автомобиля ВАЗ 2170, выезжая на главную дорогу, допустил боковое столкновение с микроавтобусом Mersedes. В результате автобус, которым управлял 49-летний житель Закарпатской области, съехал в кювет.

В результате аварии пострадали семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Среди них трое несовершеннолетних детей 6, 7 и 13 лет. Все они госпитализированы в больницу.

В крови водителя ВАЗа обнаружили содержание алкоголя 3,52 промилле.

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Устанавливаются подробности ДТП. Начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи – до трех лет лишения свободы.

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На Винниччине авто влетело в автобус: пострадало 8 человек, среди них – дети / 3 фотографии

К слову, в Полтавской области в результате столкновения автобуса и микроавтобуса погибли двое людей.

Источник: Нацполиция

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