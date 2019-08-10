В Полтавской области в результате столкновения автобуса и микроавтобуса погибли двое людей.

На 277 км автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский в Полтавской области произошло столкновение автобуса Setra 317 и микроавтобуса Volkswagen LT35.

В результате ДТП погиб 44-летний мужчина и 31-летняя женщина, которые находились в микроавтобусе.

Также пострадал водитель Volkswagen. Его госпитализировали в Великобагачанскую центральную райбольницу.







В Полтавской области автобус столкнулся с микроавтобусом – двое погибших / 2 фотографии

Читайте: Вблизи Станицы Луганской фура врезалась в микроавтобус – 8 пострадавших

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Следственные действия продолжаются.

К слову, в Житомирской области больше 20 человек пострадали при столкновении автомобиля BMW и пассажирского микроавтобуса.