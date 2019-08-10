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Факты / Происшествия

В Полтавской области автобус столкнулся с микроавтобусом – двое погибших

В Полтавской области в результате столкновения автобуса и микроавтобуса погибли двое людей.

ДТП

На 277 км автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский в Полтавской области произошло столкновение автобуса Setra 317 и микроавтобуса Volkswagen LT35.

В результате ДТП погиб 44-летний мужчина и 31-летняя женщина, которые находились в микроавтобусе.

Также пострадал водитель Volkswagen. Его госпитализировали в Великобагачанскую центральную райбольницу.

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В Полтавской области автобус столкнулся с микроавтобусом – двое погибших / 2 фотографии

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Следственные действия продолжаются.

К слову, в Житомирской области больше 20 человек пострадали при столкновении автомобиля BMW и пассажирского микроавтобуса.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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