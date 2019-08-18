В Карпатах два человека получили травмы во время роуп-джампинга через трос, который оборвался.

В Карпатах на Ивано-Франковщине во время роуп-джампинга оборвалась главная веревка.

Роуп-джампинг – экстремальный прыжок с высоты вниз за счет страховочных альпинистских канатов.

В результате этого 21-летняя девушка и 26-летний парень из Львовщины полетели вниз на пешеходную дорожку.

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Пострадавших с многочисленными травмами госпитализировали. Девушка осталась в больнице в Яремче, а мужчину перевезли в реанимацию в Ивано-Франковске.

Представители экстремального аттракциона отметили, что трос имеет сертификат от производителя и был недавно установлен и протестирован.

Дело расследуют правоохранительные органы.

Ранее Факты ICTV писали, что во время митинга под Одесским облсоветом ВИЧ-инфицированный активист покусал мужчину.

Источник: Галицкий корреспондент