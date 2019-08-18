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Факти / Надзвичайні події

У Карпатах обірвався трос для роуп-джампінгу – двоє людей травмувалися

У Карпатах двоє людей отримали травми під час роуп-джампінгу через трос, який обірвався.

У Карпатах обірвався трос для роуп-джампінгу – двоє людей травмувалися

У Карпатах на Івано-Франківщині під час роуп-джампінгу обірвалася головна мотузка.

Роуп-джампінг – екстремальний стрибок з висоти униз з допомогою страхових альпіністських канатів.

Внаслідок цього 21-річна дівчина та 26-річний хлопець із Львівщини полетіли вниз на пішохідну доріжку.

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Постраждалих із численними травмами госпіталізували. Дівчина залишилася у лікарні в Яремче, а чоловіка перевезли до реанімації в Івано-Франківську.

Представники екстремального атракціону зазначили, що має сертифікат від виробника і був нещодавно встановлений та протестований.

Справу розслідують правоохоронні органи.

Раніше Факти ICTV писали, що під час мітингу під Одеською облрадою ВІЛ-інфікований активіст покусав чоловіка.

Джерело: Галицький кореспондент

Фото: Dreamstime

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