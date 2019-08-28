В Дрогобыче, где обвалился дом, местные жители не верят в версию взрыва газа.
Жители жилого района в Дрогобыче, где обвалился дом, рассказывают, что не слышали взрыва, который мог бы привести к трагедии.
В соообществе Дрогобич Інфо в Facebook люди рассказывают, что в соседних домах окна остались целыми, что указывает на то, что взрывной волны не было.
Также Анна Савицкая рассказала, что дом находился в аварийном состоянии, потому что имел большие трещины на стенах.
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К слову, сотрудники ГСЧС также заявляли, что версия о взрыве газа в доме в настоящее время маловероятна.
Напомним, в Дрогобыче обвалился дом, в результате чего погибли два человека.
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